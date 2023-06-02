Улицу Труда начали асфальтировать в Пскове
Работы по асфальтированию проезжей части начались на улице Труда в Пскове сегодня, 2 мая. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.
Также он добавил, что на улице продолжают делать тротуары.
«Ремонт объекта идёт в хорошем темпе. Скоро подрядчик переместится на отрезок от Звездной до Инженерной. Следите за новостями!» - написал Борис Елкин.
Помимо этого глава города предупредил, что ограничено движение по полосам на участке от улицы Текстильной до улицы Звёздной.
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