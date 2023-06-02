Улицу Труда начали асфальтировать в Пскове

15:13, 02 июня 2023, ПАИ

Работы по асфальтированию проезжей части начались на улице Труда в Пскове сегодня, 2 мая. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Также он добавил, что на улице продолжают делать тротуары.

«Ремонт объекта идёт в хорошем темпе. Скоро подрядчик переместится на отрезок от Звездной до Инженерной. Следите за новостями!» - написал Борис Елкин.

Помимо этого глава города предупредил, что ограничено движение по полосам на участке от улицы Текстильной до улицы Звёздной.