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Общество

Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению ОРВИ у детей

Обновлённые клинические рекомендации по лечению острых респираторных вирусных инфекций у детей утвердило Министерство здравоохранения России, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

В новой версии документа появились ранее не применявшиеся препараты, также впервые допускается использование фитотерапии. Кроме того, вводится условное деление форм ОРВИ по степени тяжести (лёгкая, среднетяжёлая и тяжёлая) с описанием симптомов для каждой.

В разделе фитотерапии указано, что при остром трахеите и продуктивном кашле с трудноотделяемой мокротой детям без противопоказаний может быть селективно назначен экстракт листьев плюща, комбинация экстрактов корней первоцвета и травы тимьяна либо комбинация экстрактов листьев плюща и травы тимьяна. При этом в рекомендациях подчеркивается: доказательств эффективности фитопрепаратов при лечении детских ОРВИ на сегодняшний день нет.

Отдельный блок документа посвящён нефармакологическим средствам. Современные исследования, как отмечается в рекомендациях, позволяют считать мёд, лимон и травяные чаи эффективными при симптоматическом лечении ОРВИ, что в ряде случаев может избавить от необходимости назначать лекарственные препараты. Для пациентов без аллергии эти средства рассматриваются как безопасная альтернатива. Также врачам рекомендовано не заставлять детей есть во время лихорадки – оптимальным признано питание «по аппетиту», а польза обильного выпаивания названа сомнительной.

В перечень лекарственных препаратов включён «Балоксавир марбоксил». Его разрешено назначать пациентам с гриппом средней степени тяжёсти при массе тела от 20 килограммов. Детям старше двух лет с гриппом или ОРВИ иной этиологии в первые два дня болезни рекомендуется селективное применение «Умифеновира».

Ранее в Минздраве рассказали, что чаще всего приезжают лечить в Россию из-за рубежа.

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