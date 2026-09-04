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Общество

Трещину на стыке труб устранили у школы №24 в Пскове

Ремонт тепловой сети для восстановления горячего водоснабжения школы № 24 на псковском Завеличье провели специалисты участка № 8. Аварийная ситуация возникла на центральном тепловом пункте по адресу Рижский проспект, 69, где диспетчер зафиксировал резкий скачок расхода холодной воды, сообщили ПАИ в Псковских теплосетях.

Фото: Псковские теплосети

На место выехала аварийно-диспетчерская служба. Через час поступил сигнал из школы № 24 на улице Печорской, 3 – в тепловую камеру била струя горячей воды. Бригада перекрыла подачу, после чего школу временно отключили от горячего водоснабжения.

Для точного определения места утечки вызвали специалиста с течеискателем. Первый шурф заложили во дворе школы, однако повреждение оказалось за забором – у жилого дома № 1 на улице Печорской. После вскрытия зелёной зоны у дороги обнаружили трещину на стыке труб. Аварийная бригада вырезала повреждённый участок и заменила его новым трёхметровым фрагментом. Благодаря слаженной работе ремонт занял рекордно короткое время, отметили в ПТС.

Фото: Псковские теплосети

«Понимаем, что жителей больше всего волнует благоустройство. Отвечаем сразу: мы ничего не оставляем недоделанным. Каждый сантиметр вскрытого газона будет восстановлен. Природа и город не пострадают – это наш принцип», – отметили в ПТС.

Ранее в Пскове подвели промежуточные итоги подготовки жилого фонда и социальных объектов к предстоящему отопительному сезону. По данным на конец августа, из 1 315 многоквартирных домов к приёму тепла готовы 1 207 – это 91,8 %. Такой уровень позволяет рассчитывать на плавный запуск системы, однако остаются объекты, где работы ещё не завершены.

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