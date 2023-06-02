Концерт детской рок-группы прошёл в Пыталово
Концерт юношеской рок-группы прошёл в Детском парке Пыталово в День защиты детей, сообщает газета «Наша жизнь».
Барабанщик группы Матвей Гаврилов, бас-гитара – Михаил Сёмкин, клавишные и гитара – Александр Васильев, солист, гитарист и бэк-вокал – Игорь Савельев, соло-гитара и солист – Юрий Петров, а также солист, гитарист, композитор и автор песен Вячеслав Виноградов. В роли звукооператора в концерте принимал участие Даниил Рубченя.
Ребята исполнили известные композиции групп «Кино», «Алиса» и других российских и зарубежных музыкальных коллективов.
В районной газете также отметили, что зрители очень тепло встретили музыку начинающей рок-группы.
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