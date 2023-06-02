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Общество

КРО Минфина России отмечают 100-летний юбилей в этом году

В 2023 году контрольно-ревизионные органы (КРО) Министерства финансов Российской Федерации отмечают свой 100-летний юбилей. В Псковской области уже стартовали мероприятия, посвящённые юбилею. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Федерального казначейства по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УФК по Псковской области

Так, в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию контрольно-ревизионных органов Минфина России, сотрудники УФК по Псковской области совместно с сотрудниками отдела № 5 межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в Санкт-Петербурге приняли участие в акции «Единый день донора» 20 апреля. 

21 апреля прошло ещё одно мероприятие, посвящённое юбилею, – первая встреча с ветераном контрольно-ревизионных органов и бывшим руководителем ТУ Росфиннадзора в Псковской области Иреной Кузьминой. В ходе чаепития Ирена Кузьмина рассказала, как организовывались и проводились контрольные мероприятия в 90-е годы, привела примеры наиболее интересных случаев, произошедших с контролёрами-ревизорами в ходе проведения контрольных мероприятий.

9 Мая, в 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники контрольно-ревизионного блока Управления Федерального казначейства по Псковской области и ветераны контрольно-ревизионных органов Минфина России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В рамках реализации мероприятий плана работы Совета ветеранов УФК по Псковской области, посвящённых 100-летию контрольно-ревизионных органов Минфина России и 30-летию УФК по Псковской области, 23 мая прошла встреча представителей одного из банков с руководством УФК по Псковской области и ветеранами казначейской службы.

26 мая сотрудники Управления Федерального казначейства по Псковской области присоединились к ежегодной городской акции «На работу на велосипеде» и приурочили участие в ней к 100-летию контрольно-ревизионных органов Минфина России.

27 мая в рамках празднования 100-летия контрольно-ревизионных органов Минфина России и 30-летия Управления Федерального казначейства по Псковской области прошла товарищеская встреча спортивных команд УФК по Псковской, Новгородской и Ленинградской областям. 

Напомним, что 23 октября 2023 года исполняется 100 лет со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации, когда в составе Наркомата финансов СССР было образовано финансово-контрольное управление с аппаратами в регионах. На финансово-контрольное управление и управления финансового контроля в регионах были возложены функции осуществления документальных проверок доходов и расходов общегосударственного бюджета, оборотов всех денежных, а по необходимости и материальных ценностей, проведение внезапных ревизий касс всех ведомств, других операций, проверка отчётности.

За 100 лет основные цели и задачи государственного финансового контроля практически остались неизменными: это обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, предупреждение, выявление и пресечение нарушений и недостатков в финансовой системе государства, установление их причин и последствий в целях обеспечения законности и эффективности процесса формирования, распределения и использования государственных средств.

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