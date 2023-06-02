СК возбудил дело по факту наезда автомобиля на полицейского в Пскове

16:54, 02 июня 2023, ПАИ

Мужчину подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Преступление произошло на улице Труда в Пскове 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Преступник во дворе одного из домов наехал на легковом автомобиле на сотрудника полиции. Сотрудник ведомства вместе с коллегами прибыл на место для проверки поступившей от местных жителей информации об антиобщественном поведении псковича.

Следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.