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Происшествия

СК возбудил дело по факту наезда автомобиля на полицейского в Пскове

Мужчину подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Преступление произошло на улице Труда в Пскове 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Преступник во дворе одного из домов наехал на легковом автомобиле на сотрудника полиции. Сотрудник ведомства вместе с коллегами прибыл на место для проверки поступившей от местных жителей информации об антиобщественном поведении псковича.  

Фото: СУ Следственного комитета России по Псковской области.

Следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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