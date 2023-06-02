Картины Льва Катаева передали в фонд Псковского музея-заповедника

18:16, 02 июня 2023, ПАИ

Два произведения заслуженного архитектора России Льва Катаева передали в фонд Псковского музея-заповедника, сообщается в телеграм-канале «ЮНЕСКО Псков».

​

Акварельные картины «Портрет Б. С. Скобельцына, 1980 г.» и «Портрет А. И. Селиверстова, 1980 г.» переданы музею сыном Льва Катаева – Андреем Катаевым.

«Ученик И. В. Жолтовского, лауреат премии Совета Министров СССР Лев Катаев вместе с однокурсниками по Ленинградскому инженерно-строительному институту Всеволодом Смирновым и Борисом Скобельцыным восстанавливал послевоенный Псков, реставрировал церковь Ильи Пророка в Выбутах. Лев Катаев также принимал участие в создании памятника на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове и памятника-маяка героям гражданской войны на острове Залита в Псковском озере, разрабатывал конкурсный проект монумента в память о Ледовом побоище, который должен был быть возведен на Чудском озере», – написали в телеграм-канале.

В организации подчеркнули, что несмотря на то, что значительные творческие работы были выполнены Львом Катаевым в гипротеатре, где он много лет руководил проектной мастерской, в живописи он проявил себя не менее талантливо.

«Акварельные работы Льва Павловича выполнены с большим мастерством в редкой многослойной технике, многие из них посвящены архитектурной тематике. Часть его живописных работ посвящена памятникам истории и культуры Псковской области, в том числе особо ценным памятникам и компонентам объекта всемирного наследия «Храмы псковской архитектурной школы», – добавили в телеграм-канале.