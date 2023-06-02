Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дети переселенцев отметили День защиты детей в Псковском отделении Красного Креста

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню защиты детей, прошло в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста 1 июня. Там собрались дети и их родственники – участники проекта «Передвижной центр адаптации и помощи семьям, вынужденным покинуть Украину и Донбасс». Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении. 

Фото: Псковское региональное отделение Российского Красного Креста

«День защиты детей – главный праздник для маленьких жителей планеты. Само слово «праздник» ассоциируется с радостью, весельем и счастьем. В Красном Кресте этот праздник для целевой группы постарались сделать незабываемым», – подчеркнули в организации.

Там отметили, что психолог проекта Валерия Мишакова сделала праздник ярким и незабываемым. «У неё легко получилось вовлечь всех деток и присутствующих взрослых в процесс праздника. Все дети приняли активное участие в научных, но в то же время интересных играх, выполняли задания на логику и смекалку, требующие группового взаимодействия. Особый интерес у ребят вызвала игра с первой буквой своего имени и сказочный полёт на ковре-самолёте», – подчеркнули в организации.

Также с малышами организовали совместную игровую деятельность в игровой детской комнате Красного Креста. Настольные игры, железная дорога, игры с песком и многое другое было предложено детям социальным работником - педагогом проекта Любовью Сушиловой.

«Большой восторг у детей всех возрастов вызвал «приход» на праздник медведя, который удивил всю публику своей доброжелательностью и одарил всех сладкими подарками», - рассказали в организации.

После подвижных игр, встречи с медведем в мини-кафе Красного Креста состоялся мастер-класс по приготовлению пирога: вместе с поваром Виктором Киселёвым дети учились готовить «Вульфов пирог». Кулинарный изыск относится к традициям Псковской земли, отметили в Красном Кресте.  

Повар подчеркнул: «Русская кухня богата на доступные рецепты. Вульфов пирог относится к полезным и питательным блюдам. Пирог выпекается в разогретом заранее до 200 градусов духовом шкафу». Виктор для маленькой публики перечислил все компоненты для выпечки. Яблоки, яйцо, сметана, соль по вкусу и слоёное тесто сделали пирог необычайно вкусным и внешне привлекательным. Словом, получился шикарный сдобный пирог к чаю. Дети быстро и с удовольствием ели вкусное лакомство и пили чай.

«Взрослые, присутствующие на мероприятии, также проявили интерес к яблочному пирогу, записали рецепт и с удовольствием угостились кушаньем», - продолжили в Красном Кресте.

Завершился праздник в игровой детской комнате, где уже собрались все. Во время игры с детьми были их родственники - мамы и бабушки. «Радость была обоюдной: у детей была возможность развивать когнитивные способности, пообщаться друг с другом, а родственники могли наблюдать за развлечениями детей», - заключили в Красном Кресте.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 июня 2023

Любимые места в Пскове назвал Гоша Куценко
02 июня 2023

Дети переселенцев отметили День защиты детей в Псковском отделении Красного Креста
02 июня 2023

Гоша Куценко планирует снять исторический сериал в Пскове
02 июня 2023

Опубликован график работы Псковской городской поликлиники 3 и 4 июня
02 июня 2023

Гоша Куценко приехал на Дни пушкинской поэзии в Псковскую область
02 июня 2023

На Троицу в Пскове пустят дополнительные автобусы на кладбище
02 июня 2023

Картины Льва Катаева передали в фонд Псковского музея-заповедника
02 июня 2023

Новое реабилитационное отделение создадут в Псковской областной больнице

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...