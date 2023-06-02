Новое реабилитационное отделение создадут в Псковской областной больнице
Работу по созданию нового реабилитационного отделения начали в Псковской областной клинической больнице. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Ремонт проводится в палатах, в которых будут проходить плановое лечение пациенты с нарушениями сердечного ритма, гипертонической болезнью, хронической ишемической болезнью сердца.
Также в этом отделении планируется реабилитация пациентов после инфарктов и стентирования.
Ранее сообщалось, что контрольно-пропускной пункт организуют в Псковской областной больнице.
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