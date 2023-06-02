Новое реабилитационное отделение создадут в Псковской областной больнице

18:11, 02 июня 2023, ПАИ

Работу по созданию нового реабилитационного отделения начали в Псковской областной клинической больнице. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Ремонт проводится в палатах, в которых будут проходить плановое лечение пациенты с нарушениями сердечного ритма, гипертонической болезнью, хронической ишемической болезнью сердца.

Также в этом отделении планируется реабилитация пациентов после инфарктов и стентирования.

Ранее сообщалось, что контрольно-пропускной пункт организуют в Псковской областной больнице.