Контрольно-пропускной пункт организуют в Псковской областной больнице

13:19, 01 июня 2023, ПАИ

Начался ремонт здания пункта пропуска на парковке Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Ранее на въезде на территорию больницы был установлен шлагбаум, по окончании ремонта заработает контрольно-пропускной пункт.

Об изменениях правил въезда на территорию больницы в учреждении сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что на данный момент завершен ремонт в отделении сосудистой хирургии Псковской областной больницы.