Контрольно-пропускной пункт организуют в Псковской областной больнице
Начался ремонт здания пункта пропуска на парковке Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Ранее на въезде на территорию больницы был установлен шлагбаум, по окончании ремонта заработает контрольно-пропускной пункт.
Об изменениях правил въезда на территорию больницы в учреждении сообщат дополнительно.
Ранее сообщалось, что на данный момент завершен ремонт в отделении сосудистой хирургии Псковской областной больницы.
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