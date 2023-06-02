Ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 3 июня
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 3 июня. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут небольшие кратковременные дожди. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днём – от +12 до +17 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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