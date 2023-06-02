На Троицу в Пскове пустят дополнительные автобусы на кладбище

18:18, 02 июня 2023, ПАИ

Дополнительные заезды автобуса № 9 организуют 3 и 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Рейсы от железнодорожного вокзала – в 10:10, 11:13 и 12:43. Рейсы от кладбища – 12:12, 13:20, 14:21.

В 2023 году День Святой Троицы приходится на 4 июня. Это один из главных христианских праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.