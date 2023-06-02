Как изменился Псков за последние пять лет, рассказал Гоша Куценко

20:46, 02 июня 2023, ПАИ

Актёр Гоша Куценко в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделился своими впечатлениями о городе, а также рассказал, как Псков изменился за последние пять лет.

«Да, город изменился. Не скажу об области, потому что я из города выезжал только в сторону Псковской дивизии. В 2018 году я поддержал Михаила Юрьевича [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] от чистого сердца, потому что давно и хорошо его знаю», – сказал Гоша Куценко.

Актёр отметил, что, когда они познакомились, ему понравился красивый государственный подход Михаила Ведерникова к проблемам, которые существуют. Гоша Куценко подчеркнул, что Михаил Ведерников умел и умеет сдружить людей.

«Я и раньше был в Пскове, гастролировал, но теперь я начал приезжать в Псков иначе. Если раньше, когда гастролируешь, ты проездом в городе, то теперь, даже если приезжаю на день, я уже приезжаю на два, а то и на три. Для меня Псков стал таким городом, как малая родина», – рассказал Гоша Куценко.

Гость студии уточнил, что раньше, заходя в социальные сети, всегда читал отчёты Михаила Ведерникова: «Я видел, что происходит: он уделял внимание даже мелким, не говоря о крупных стройках, он уделял внимание даже мелким преобразованиям. Я видел, как строятся дороги, как ремонтируются дома, фасады».

Гоша Куценко заметил, что в Пскове стало меньше вывесок, а также назвал маленькой победой появление авиации.

Актёр предположил, что Михаил Ведерников живёт в Пскове как дома и относится к региону как к своему дому в самом прекрасном смысле.

«И я помню, когда я в первый раз приехал в гости в 2018 году, первое, что он сделал, – вывел меня и сказал: «Пошли гулять». И мы гуляли четыре часа, я уже просто падал с ног, а он меня водил-водил», – рассказал Гоша Куценко.

Актёр отметил, что Псков и так город-музей и туристические направления будут ещё развиваться, а медийные личности приложат к этому руку.

«Я вообще за то, чтобы Министерство культуры России было в Пскове», – пошутил Гоша Куценко.