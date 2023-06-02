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Студенты ПсковГУ познакомились с экспозицией Музея истории оккупации

Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области посетили студенты ПсковГУ в рамках изучения модуля «Без срока давности». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Музейная экспозиция помогает увидеть историю глазами очевидцев. Каким бы живым ни был рассказ на лекции, он не может показать всю глубину трагедии, понимание которой так важно в проекте «Без срока давности». Мы должны помнить о той катастрофе, которую пережили мирные люди. Поэтому мы включаем посещение Музея истории оккупации в учебный курс», – отметила заведующая научно-образовательной лабораторией изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Татьяна Хришкевич.

Студенты познакомились с документами, фотографиями, интерактивной экспозицией военных лет.

Добавим, модуль «Без срока давности» посвящён сохранению исторической памяти об уничтожении мирного населения СССР нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Он включён во все учебные планы ПсковГУ. 

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