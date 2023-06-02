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Общество

Калининградская область принимает участие в Днях пушкинской поэзии в «Михайловском»

Большую программу, подготовленную специально к михайловским Дням пушкинской поэзии и русской культуры, привезли и представили сегодня, 2 июня, в Пушкинском заповеднике делегаты учреждений культуры Калининградской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Жители и гости Святогорья очень тепло приняли концерт академической музыки. Он был дан струнным квартетом Калининградского симфонического оркестра. В своё выступление музыканты включили как классическую музыку, так и сочинения авторов второй половины ХХ века: пьесы Вас. Калинникова, П. Чайковского, Ф. Гласса, а также Арк. Фельдмана – своего земляка, калининградца», – говорится в сообщении.

Вниманию публики также была представлена небольшая презентация музеев Калининградской области.

Кроме того, любители изобразительного искусства смогли сегодня познакомиться с выставкой «Свободная стихия. Пушкин и море» по материалам фондовых коллекций живописи и графики Калиниградского музея изобразительных искусств.  Выставка развёрнута в «Льняном амбаре» (экспозиционное пространство в мемориальной усадьбе «Михайловское»). Завтра здесь пройдут авторские экскурсии по экспозиции.

В музее отметили, что гости из Калининграда также примут участие и в событиях, запланированных на 6 июня (день рождения поэта по новому стилю, он же Пушкинский день России).

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