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Общество

Более 300 деревьев высадили студенты и преподаватели ПсковГУ в рамках акции «Сад памяти»

Студенты и преподаватели Псковского государственного университете совместно с «Волонтерами леса» приняли участие в акции «Сад памяти» и высадили аллею на прилегающей к вузу территории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Всего удалось посадить 300 елей, восемь бархатов амурских, два грецкий ореха. Все саженцы предоставлены в рамках проекта «Зеленая область», благодаря которому в Псковской области уже высажено 135 тысяч деревьев.

«Мы благоустроили территорию, провели уборку. Все ребята нацелены на результат и с удовольствием участвуют в акции. Эти деревья станут «легкими» нашего города. Они убирают углеродный след, который был образован в результате негативного воздействия на окружающую среду», - рассказал координатор проекта «Зеленая область» Максим Любичанковский.

Студент Института права, экономики и управления Константин Базанов отметил, что труд всегда сплачивает коллектив, а подобные акции приносят большую пользу окружающей среде.

«Посадка деревьев – это большой шаг в борьбе за экологию. Я переживаю за будущее нашей планеты. В настоящее время, например, актуальна угроза загрязнения Земли пластиком. А подобной акцией мы показываем, как важно сохранять природу», - считает студент.

Добавим, международная акция «Сад памяти» проводится с целью высадить по всей стране и за рубежом 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Акция проходит по поручению Президента России Владимира Путина, который посадил свое дерево памяти у Ржевского мемориала.

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