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Алексей Севастьянов прокомментировал итоги выезда губернатора по объектам Пскова

Регулярные городские выезды губернатора Михаила Ведерникова совместно с главой Пскова Борисом Елкиным и представителями областного депутатского корпуса вошли в нормальную рабочую традицию, обратил внимание депутат Собрания Алексей Севастьянов, комментируя итоги осмотра нескольких объектов на территории его избирательного округа. Об этом сообщается в группе «Псковское областное Собрание депутатов» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Псковское областное Собрание депутатов» в соцсети «ВКонтакте»

«Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Октябрь» на площади Ленина в Пскове, где разместится современная библиотека, выходит на завершающий этап. Общестроительные работы выполнены уже более чем на 90 %, поэтому свет в конце туннеля виден, и это радует», – рассказал о первой остановке во время совместного рабочего выезда Алексей Севастьянов.

Пройдя пешком до Финского парка, губернатор и сопровождающие его лица осмотрели две новые детские площадки и пообщались с отдыхавшими там горожанами. «По настроению детей и их родителей мы убедились, что игровые комплексы востребованы. Сколько позитивных добрых слов было сказано!» – поделился депутат. Игровые комплексы, закупленные на средства областного бюджета, по словам Алексея Севастьянова, рассчитаны на детей разных возрастов. Это позволяет и малышам, и ребятам постарше занять себя, а родителям – не волноваться за их безопасность.

Новая детская площадка с мягким покрытием, многочисленными игровыми элементами и зоной отдыха для родителей установлена и в Детском парке. Общая стоимость трёх площадок составляет 17 миллионов рублей.

«Я думаю, город масштабирует эту практику и в наших микрорайонах, других общественных пространствах начнут появляться вот такие же комплексные, современные, безопасные и очень симпатичные детские площадки», – подытожил Алексей Севастьянов.

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