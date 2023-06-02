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Происшествия

Водитель пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Пушкиногорском районе

52-летний водитель автомобиля ГАЗ «Купава», гражданин Белоруссии, находясь в утомлённом состоянии, не справился с управлением автомобилем и допустил наезд на дорожное ограждение. ДТП произошло на 390-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель в Пушкиногорском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

В результате автомобиль выехал на проезжую часть дороги, где опрокинулся на встречную полосу движения.

В ДТП пострадал водитель. От госпитализации он отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

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