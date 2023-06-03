Более 80% псковичей доверяют своим коллегам – опрос

10:49, 03 июня 2023, ПАИ

Более 80 % псковичей доверяют своим коллегам, сообщается в опросе SuperJob.

На работе псковичи меньше всего сомневаются в своих коллегах: доверие к тем, кто выполняет те же обязанности, испытывают в той или иной степени восемь из десяти опрашиваемых (82 %). Компании-работодателю доверяют в общей сложности 76 % псковичей, непосредственному руководителю — 66 %. При этом начальники верят своим подчинённым заметно чаще, чем подчинённые начальникам: в той или иной степени доверие к работникам своего подразделения испытывают 89 % руководителей.

Компании и коллегам чаще всего доверяют опрошенные до 34 лет (75 и 84 % соответственно), а своему руководителю — старшее поколение (73 %). Меньше всего сомнений в компании, коллегах и начальнике у респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей. Доверять компании и своему руководителю больше свойственно женщинам, чем мужчинам, отметили в SuperJob.