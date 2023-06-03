Подготовка к реставрационным работам началась в Троицком соборе Пскова

11:16, 03 июня 2023, ПАИ

В Троицком соборе Псковского кремля началась подготовка к предстоящим реставрационным работам. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

На данный момент специалисты уже демонтировали в подвалах собора перегородки, построенные в более поздний период.

«Можно визуально оценить масштаб мощного основания кафедрального собора Пскова», – подчеркнули в АНО «Возрождение».

Отметим, Свято-Троицкий собор – православный храм в Пскове. Он входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома и является главным его строением. Храм – объект культурного наследия России федерального значения. Собор был построен в 1699 году. Это уже четвёртое по счёту здание: предыдущие три были разрушены.