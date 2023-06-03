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Общество

Подготовка к реставрационным работам началась в Троицком соборе Пскова

В Троицком соборе Псковского кремля началась подготовка к предстоящим реставрационным работам. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Своды, на которых держатся стены храма. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

На данный момент специалисты уже демонтировали в подвалах собора перегородки, построенные в более поздний период.

«Можно визуально оценить масштаб мощного основания кафедрального собора Пскова», – подчеркнули в АНО «Возрождение».

Отметим, Свято-Троицкий собор – православный храм в Пскове. Он входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома и является главным его строением. Храм – объект культурного наследия России федерального значения. Собор был построен в 1699 году. Это уже четвёртое по счёту здание: предыдущие три были разрушены.

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