В псковском «Лофте» прошло восьмое мероприятие литературного проекта «Букбар»

19:42, 03 июня 2023, ПАИ

Восьмое мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошёл 23 мая в креативном пространстве «Лофт». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

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Букбар становится пристанищем для всех псковичей, влюблённых в литературу. Здесь они могут встретиться с единомышленниками, поговорить с книжными экспертами, блогерами, филологами, писателями и поэтами. Здесь узнают новое, слушают рекомендации, задают вопросы и вдохновляются. И всё это в рамках проекта, отметили в «Лофте».

«Официанты» знакомят гостей с сезонным меню из классики и современной отечественной литературы. За барной стойкой в этот вечер велась увлекательная беседа с двумя «барменами»: создателем и куратором проекта VETKА и киноклуба «Молоко и Сено» Дмитрием Стреном, а также петербургским поэтом и основателем продюсерского центра «Всемпоэзии» Стефанией Даниловой.

Гости познакомились с произведениями: «12 стульев» Ильи Ильифа и Евгения Петрова, «Толстой-Американец» Михаила Филина, «Рыжик» Алексея Свирского, «Поселок на реке Оредеж» Анаит Григорян и многими другими. «Кстати, сама Анаит Суреновна совсем недавно тоже приезжала в Лофт, чтобы принять участие в проекте», - рассказали организаторы.



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»















В литературном баре у посетителей есть возможность увидеть книгу в новом свете, услышать мнения экспертов и обсудить с ними свои впечатления. «Никто из гостей не останется без точных рекомендаций о том, что им стоит почитать в ближайшее время. И этот вечер не стал исключением», - подчеркнули в креативном пространстве и добавили, что в скором времени псковичей ожидает очередное мероприятие «Букбара».

Найти информацию о мероприятиях можно на странице проекта в группе «Литературный проект «Букбар» в соцсети «ВКонтакте».