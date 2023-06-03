Всемирный день велосипеда отмечают 3 июня

11:43, 03 июня 2023, ПАИ

Генеральная Ассамблея ООН в апреле 2018 года провозгласила 3 июня Всемирным днём велосипеда. С инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана, пишет calend.ru.

Велосипед является самым экологически чистым видом транспорта, и его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта. Как вид транспорта люди используют велосипед уже около 200 лет. Первый в мире двухколёсный велосипед изобрёл житель Прикамской земли Ефим Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Он совершил на велосипеде путешествие от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году, где и был «презентован» императору.

А датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда в аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка на 2 000 метров.

Сегодня велосипед используют как средство для перевозки людей или грузов, а также для спорта. Так, индивидуальная и групповая гонки являются олимпийскими видами спорта. Наиболее часто велосипед используют для развлечения и досуга.