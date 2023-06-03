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Происшествия

Продолжается розыск пропавшего шесть лет назад великолучанина

Пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения продолжает разыскивать великолукская полиция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: пресс-служба УМВД по Псковской области

Владимир Уткин проживал в Великих Луках в доме на улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. 

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Мужчина был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.

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