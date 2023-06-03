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Общество

Как вести себя при встрече с дикими животными, объяснили в МЧС

Собираясь на прогулку в лес, не забывайте про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать – дикие животные намного быстрее, объяснили в МЧС России.

Спасатели рекомендуют перед выходом в лес вспомнить правила поведения при встрече с дикими животными.

«При встрече с диким животным остановитесь, сохраняйте спокойствие», – говорится в Telegram-канале МЧС России, передаёт РИА Новости.

Россиянам объяснили, что нужно постараться не показывать страх. «Ни в коем случае не бросайте предметы в животных и не кричите – это может спровоцировать нападение. Если дикие животные вас не заметили, то постарайтесь уйти тихо, не обращая на себя внимание», – посоветовали в МЧС и добавили, что бежать нельзя, потому что дикие животные быстрее.

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