16 человек пострадали при столкновении 12 автомобилей в Петербурге

17:05, 03 июня 2023, ПАИ

Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло на улице Софийской в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ГУ МЧС по городу.

«На Софийской улице у дома 52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий аварии от МЧС были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.