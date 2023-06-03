Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Невельском районе

17:06, 03 июня 2023, ПАИ

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Невельском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Вечером 31 мая на дороге в Невельском районе стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль Audi. Выяснилось, что за рулем машины находился 30-летний житель Великих Лук, который был в состоянии алкогольного опьянения. Причем, ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.