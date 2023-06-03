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Кубок Псковской области по теннису завершился в Писковичах

Кубок Псковской области по теннису завершился в деревне Писковичи. Об этом сообщается в группе «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

По результатам соревнований места распределились следующим образом: среди мальчиков 9–10 лет победу одержал Максим Голубев из Великих Лук. Второе и третье место заняли псковичи Дмитрий Шмырев и Егор Тарасов соответственно. 

Среди девочек 9–10 лет золотым призёром стала великолучанка Вероника Медведева. Серебро получила Варя Андреева из Пскова, бронзу – псковичка Мария Лупавнова. 

В категории «Девочки 12 лет и моложе» победила Варвара Молоткова из Великих Лук. Второе место заняла псковичка Валерия Шмырева, третье – великолучанка Дарья Иванова. 

В категории «Девочки 16 лет и моложе» золото завоевала псковичка Софья Петрова. Серебро получила Елизавета Васильева из Пскова. Бронзовую медаль вручили Анастасии Литвиновой из Великих Лук. 

Среди мальчиков 16 лет и моложе выиграл Максим Беляев из Великих Лук. Серебро и бронза распределились между Никитой Голубевым из Великих Лук и Дмитрием Шевченко из Пскова соответственно.

 

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