17 муниципальных услуг доступны псковичам в электронном виде

18:12, 03 июня 2023, ПАИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России напоминает о возможности получения массовых социально значимых услуг с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) «Госуслуги».

Портал «Госуслуги» – это федеральная государственная информационная система, которая обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах.

На портале размещена справочная информация для физических и юридических лиц о порядке оказания госуслуг, в том числе в электронном виде, организован поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации, представлены образцы документов, ссылки на сервисы госучреждений и ведомств.

Псковичи могут получить в электронном виде 17 муниципальных услуг. Найти нужную услугу поможет интерактивный помощник «Робот Макс».

Также в периоды проведения голосований и избирательных кампаний на портале «Госуслуги» есть возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ): это современный способ голосования, который не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн. Подать заявление на ДЭГ возможно с компьютера или мобильного устройства в период проведения избирательной кампании.