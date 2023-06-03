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Общество

17 муниципальных услуг доступны псковичам в электронном виде

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России напоминает о возможности получения массовых социально значимых услуг с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) «Госуслуги».

Портал «Госуслуги» – это федеральная государственная информационная система, которая обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах.

На портале размещена справочная информация для физических и юридических лиц о порядке оказания госуслуг, в том числе в электронном виде, организован поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации, представлены образцы документов, ссылки на сервисы госучреждений и ведомств.

Псковичи могут получить в электронном виде 17 муниципальных услуг. Найти нужную услугу поможет интерактивный помощник «Робот Макс».

Также в периоды проведения голосований и избирательных кампаний на портале «Госуслуги» есть возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ): это современный способ голосования, который не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн. Подать заявление на ДЭГ возможно с компьютера или мобильного устройства в период проведения избирательной кампании.

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