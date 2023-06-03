Музыканты «Детской филармонии» посетили музей в Изборске

18:39, 03 июня 2023, ПАИ

Юные музыканты из «Детской филармонии» посетили Государственный музей-заповедник «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Дети исследовали Изборскую крепость: прошли по боевому ходу, спустились в зелейный погреб, нашли тайный лаз к воде и узнали легенды старинного русского города. Также ребята посмотрели выставку «Корсунская легенда» и посетили некоторые музейные экспозиции.

Проект «Детская филармония» реализован на базе Псковской областной филармонии и Псковского областного колледжа искусств. Его главной целью является развитие кадрового потенциала региона в сфере культуры.