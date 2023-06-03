ВИДЕО Барабанщики выступают на празднике в Михайловском

20:05, 03 июня 2023, ПАИ

Одно из ведущих барабанных шоу России DrumTime и шоу-оркестр BIT Juice из Санкт-Петербурга выступают на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент ПАИ.

Они создают разноформатное многостилевое барабанное шоу, которое содержит в себе пеструю гамму различных стилистических музыкальных композиций – от старых джазовых традиций до ультра-современных.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Они открылись вчера в Пскове показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Ознакомиться с программой праздника на 3 июня можно здесь.