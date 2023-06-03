ВИДЕО Интерактивный перформанс «Лукоморье» в Михайловском

20:53, 03 июня 2023, ПАИ

Интерактивный перформанс «Лукоморье» в исполнении артистов государственного училища циркового и эстрадного искусства из коллектива «Арт-Мишель» прошёл в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент ПАИ.

Выступление одного из ведущих барабанных шоу России DrumTime и шоу-оркестр BIT Juice из Санкт-Петербурга можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Они открылись вчера в Пскове показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга.