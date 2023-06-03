ВИДЕО Интерактивный перформанс «Лукоморье» в Михайловском
Интерактивный перформанс «Лукоморье» в исполнении артистов государственного училища циркового и эстрадного искусства из коллектива «Арт-Мишель» прошёл в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент ПАИ.
Выступление одного из ведущих барабанных шоу России DrumTime и шоу-оркестр BIT Juice из Санкт-Петербурга можно посмотреть по ссылке.
Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Они открылись вчера в Пскове показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга.
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