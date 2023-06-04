День крановщика отмечают в России сегодня

09:02, 04 июня 2023, ПАИ

Свой профессиональный праздник отмечают крановщики, или машинисты крана, сегодня, 4 июня, пишет calend.ru.

Сегодняшний праздник считается неофициальным, потому что крановщики отмечают свой праздник в День строителя.

Работа крановщика – очень ответственный труд, от которого зависит точность и скорость выполнения определённых задач. От человека, занятого в профессии машиниста крана, требуются знания физики, геометрии, а также определённые психологические характеристики.

Выбор даты обусловлен тем, что 4 июня 2014 года Министерством юстиции Российской Федерации был зарегистрирован приказ «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана».

К инициаторам проведения 4 июня Дня крановщика присоединяется всё больше людей, которые заняты в этой ответственной и важной профессии, а также организации.