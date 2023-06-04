Псковичей приглашают на службу в полицию

09:46, 04 июня 2023, ПАИ

В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Заработная плата сотрудника – от 28 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск – от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдаётся лицам, отслужившим в Вооружённых силах Российской Федерации.

«Работа эта непростая, ответственная, но почётная. Сотрудники патрульно-постовой службы в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь нашим согражданам и защитить их от противоправных посягательств. Есть немало примеров, когда они, действуя мужественно и самоотверженно, а порой и с риском для собственной жизни, спасали людей от верной гибели», – подчеркнули в УМВД.

Все желающие могут обратиться по адресу Псков, улица Новгородская, 7, кабинет № 32, телефоны – 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).