Полумарафон «ЗаБег.РФ» стартовал в Пскове
VII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» стартовал в Пскове сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
В 9:00 на старт вышло более 700 псковичей.
Забег объединяет всю страну – от Калининграда до Камчатки. Впервые в этом году к забегу также присоединились и другие страны, среди которых Китай, Армения, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия.
Напомним, что в Пскове в связи с проведением соревнований с 7:00 до 13:00 закрыто движение на всём протяжении улицы Профсоюзной и на участке улицы Советской от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой. В качестве объезда рекомендуют использовать Октябрьский проспект.
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