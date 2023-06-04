Полумарафон «ЗаБег.РФ» стартовал в Пскове

09:57, 04 июня 2023, ПАИ

VII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» стартовал в Пскове сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

В 9:00 на старт вышло более 700 псковичей.

Забег объединяет всю страну – от Калининграда до Камчатки. Впервые в этом году к забегу также присоединились и другие страны, среди которых Китай, Армения, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия.

Напомним, что в Пскове в связи с проведением соревнований с 7:00 до 13:00 закрыто движение на всём протяжении улицы Профсоюзной и на участке улицы Советской от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой. В качестве объезда рекомендуют использовать Октябрьский проспект.