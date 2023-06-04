Международный день невинных детей – жертв агрессии отмечают 4 июня

10:34, 04 июня 2023, ПАИ

19 августа 1982 года на своей чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея ООН постановила отмечать 4 июня каждого года как Международный день невинных детей — жертв агрессии, пишет calend.ru.

День отмечается в годовщину первого налёта израильской авиации на Бейрут и ряд других населённых пунктов Ливана, проведённого 4 июня 1982 года: в результате погибло большое количество мирных жителей, среди которых были и дети.

Этот день учредили для того, чтобы ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психической и духовной обработке.

В Международный день невинных детей — жертв агрессии проводятся различные информационные и благотворительные акции, во время которых происходит сбор помощи для детей, проживающих на территориях боевых действий. В этот день все люди планеты вспоминают детей, погибших от военных действий, от рук убийц и террористов.

1 июня во всём мире отмечается День защиты детей, а 25 мая — Международный день пропавших детей.