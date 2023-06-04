Более миллиона рублей перевели жители Псковской области мошенникам

10:50, 04 июня 2023, ПАИ

Ряд жителей Пскова, Великих Лук и Дно доверились мошенникам и лишились своих сбережений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами мнимого предотвращения незаконного оформления на собеседников кредитов, а также освобождения родственника от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП ввели их в заблуждение, завладев деньгами. Кроме того, некоторые жители области лишились денежных средств при попытках осуществления операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В итоге, потерпевшие, среди которых большинство были пенсионеры, потеряли в общей сложности более миллиона рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.