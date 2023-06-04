До +19 градусов ожидается в Псковской области 5 июня

11:22, 04 июня 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 5 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами прогнозируется небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Будет дуть ветер западных направлений 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1 до +6 градусов. Местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе - до -2 градусов, днём - от +14 до +19 градусов.

Атмосферное давление высокое.