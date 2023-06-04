Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +19 градусов ожидается в Псковской области 5 июня

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 5 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Ночью местами прогнозируется небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Будет дуть ветер западных направлений 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1 до +6 градусов. Местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе - до -2 градусов, днём - от +14 до +19 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июня 2023

До +19 градусов ожидается в Псковской области 5 июня
04 июня 2023

Спектакль «Казаки в Париже» покажут сегодня в Пскове
04 июня 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Дни пушкинской поэзии и русской культуры
04 июня 2023

Полумарафон «ЗаБег.РФ» стартовал в Пскове
04 июня 2023

Псковичей приглашают на службу в полицию
04 июня 2023

Православные христиане отмечают День Святой Троицы
03 июня 2023

«Команда 2018» поблагодарила губернатора за поддержку гражданских инициатив
03 июня 2023

В Порховской крепости продолжаются археологические раскопки

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...