Только три из 100 псковичей готовы ехать в отпуск в кредит – опрос

11:49, 04 июня 2023, ПАИ

Только 3 % псковичей собираются брать или уже взяли кредит на летний отпуск. Чаще других займы на отпуск в финансовых организациях берёт старшее поколение. В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения в городе, уходящего в отпуск этим летом.

Взять кредит на летний отпуск планируют три из 100 псковичей (3 %). Причём чаще всего заём ради отдыха оформляют опрошенные старше 45 лет (8 %). По их мнению, финансовые сложности не должны препятствовать отдыху: «Перемены положительно сказываются на качестве работы и отношении к жизни». Однако большинство опрошенных (84 %) против такого подхода: «Кто берёт кредит на отпуск?! Нет денег – сиди дома».

Противников отпускных кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин (94 против 86 % соответственно). Те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха (97 %).