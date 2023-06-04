Фильм о музыканте Аркадии Галковском представят в Псковском колледже искусств 5 июня

15:36, 04 июня 2023, ПАИ

Фильм-портрет «Чейз» о джазовом музыканте Аркадии Галковском представит выпускница Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Анастасия Польянова 5 июня. Руководитель дипломного проекта Мурад Камалов. Об этом ПАИ сообщили в учебном учреждении.

Как рассказала автор, студентка выпускного курса специализации «Фото и видеотворчество» Анастасия Польянова, фильм рассказывает о жизни и творчестве известного джазового музыканта, саксофониста, преподавателя Псковского колледжа искусств Аркадия Галковского.

«На протяжении нескольких десятилетий Аркадий Валентинович работает с молодыми музыкантами, которых не только обучает, но и помогает им раскрывать свой потенциал, находить своё место в жизни, преодолевая трудности и препятствия», - отмечается в сообщении.

В работе над фильмом Анастасия Польянова иинтервьюировала главного героя, а также использовала уникальные материалы – ставшие уже архивными фотографии, фрагменты концертных выступлений Аркадия Галковского в разные годы.

Автор уверена, что фильм будет интересен всем, кто увлекается джазом. По словам выпускницы и её наставника, фильм «Чейз» станет познавательным как для молодых музыкантов – студентов колледжа, так и для более опытных ценителей творчества маэстро Аркадия Галковского.