Почти 4 млрд рублей получила Псковская область от креативных индустрий

17:48, 04 июня 2023, ПАИ

Псковская область от креативных индустрий получила 1,5 % в валовый региональный продукт, или 3,8 млрд рублей. Об этом рассказал директор центра прикладных и полевых исследований Института исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ «Высшая школа экономики» Владимир Картавцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Есть и другие метрики – их множество. Например, количество организаций, работников. Здесь нужно сказать важную вещь: экономика – это не волшебная палочка», – отметил он.

По словам Владимира Картавцева, сфера креативных индустрий относительно новая, поэтому система кодов экономической деятельности не всегда хорошо работает, а связано это с тем, что сфера подвижна.

«Много подводных камней. Работа, которую ведёте в разных регионах, должна быть локализована благодаря исследовательским мероприятиям», – подчеркнул эксперт.

Владимир Картавцев считает, что эффектами развития креативных индустрий можно считать не только экономику, но и социальную сферу, культурный и человеческий капитал населения.

Он подчеркнул, что основной задачей в настоящее время является удержание населения на территории регионов и привлечение в них новых граждан.

«И метрика мобильности тут главная», – заключил Владимир Картавцев.

Напомним, во исполнение поручения президента России от 16 января 2020 года № Пр-59 о выработке комплексного подхода к созданию привлекательных условий для переезда и закрепления населения в сельской местности и его апробации в Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников принял решение о реализации на территории Псковской области ведомственного регионального проекта «Комплексное развитие опорных населённых пунктов и прилегающих территорий».

Псковская область один из передовых регионов России, который включился в работу над развитием креативной экономики.

В 2022 году команда федеральных экспертов совместно с АНО «Креативная экономика» исследовала территории и разработала концепцию их развития «Псковский креативный путь». Для каждой из семи территорий был сформирован свой особенный сценарий развития.

1 июля 2022 года на итоговой презентации федеральные эксперты и молодые архитекторы представили результаты проведённого исследования: определены ключевые показатели и составляющие креативной среды населённых пунктов и предложены рекомендации по развитию их креативной идентичности. В рамках исследования было предложено определить и зафиксировать конкретные креативные продукты или услуги, которые станут точкой роста креативных индустрий и притяжения новых талантов для населённого пункта.

7 июля 2022 года губернатор региона Михаил Ведерников презентовал проект комплексного развития опорных населённых пунктов Псковской области на форуме «Российская креативная неделя», который проходил в Москве.

Исследование креативного потенциала являлось первым этапом работы по изучению среды. Выработанные решения были переданы команде архитекторов, градостроителей, урбанистов и дизайнеров для дальнейшей работы над проектом пространственного развития исследуемых территорий.

Изучение региональных практик на примере семи пилотных территорий показало, что необходимо создавать условия для развития и коммерциализации творческого потенциала населения через обучение креативным навыкам представителей государственной и муниципальной власти региона, представителей общественных организаций и бизнеса, а также создание условий для расширения присутствия локальных продуктов на федеральном уровне.

Отметим, что эффектами развития креативных индустрий на макроуровне являются повышение ВРП, повышение экспортного потенциала, создание инновационной среды и привлечение талантов в регион, развитие внутреннего и внешнего туризма, формирование новых ценностей и социальных моделей, обеспечение социально-экономической устойчивости городов региона.

Добавим, что поддержка креативных направлений бизнеса осуществляется через обучающие мероприятия и форумы «Другое дело», «Неделя креативной экономики», «Другой наставник» и «Образ дела».