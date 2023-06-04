Боксёры из Псковской области принимают участие в чемпионате России

18:20, 04 июня 2023, ПАИ

Боксёры из Псковской области Артур Кулаков и Кирилл Титов принимают участие в чемпионате России среди юниоров, который проходит в Московской области, в Серпухове. Об этом ПАИ сообщил помощник креативного директора Федерации бокса России и пресс-секретарь дирекции ФБР в СЗФО Олег Лаптев.

В чемпионате принимает участие более 250 боксёров из 59 регионов России.

«На кону не только победа, но и уникальный шанс пройти отбор в сборную страны, которая в ноябре примет участие в первенстве Европы в Баку. Поэтому у наших боксёров только одна цель – победить!» – отметил Олег Лаптев.

По словам пресс-секретаря, Кирилл Титов уступил своему оппоненту, а Артур Кулаков выйдет на ринг 6 июня.

Тренируются спортсмены под руководством Юрия Фёдорова и Вадима Голика.