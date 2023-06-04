Спектакль «Казаки в Париже» в Зелёном театре Пскова перенесли из-за погоды
Спектакль «Казаки в Париже» в Зелёном театре Пскова перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Спектакль «Казаки в Париже», который был запланирован на открытой летней сцене в Зелёном театре, переносится на 5 июня в 19:00.
Пригласительные билеты будут действительны.
«Приносим свои извинения за доставленные неудобства!», - написали в посте.
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04 июня 2023
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