Спектакль «Казаки в Париже» в Зелёном театре Пскова перенесли из-за погоды

19:30, 04 июня 2023, ПАИ

Спектакль «Казаки в Париже» в Зелёном театре Пскова перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Спектакль «Казаки в Париже», который был запланирован на открытой летней сцене в Зелёном театре, переносится на 5 июня в 19:00.

Пригласительные билеты будут действительны.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства!», - написали в посте.