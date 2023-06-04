Глава Пскова рассказал об истории одной из главных улиц города

21:07, 04 июня 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин рассказал об истории одной из главных улиц города – улицы Ленина – в своём Telegram-канале.

В старину Архангельская улица начиналась за церковью Михаила Архангела в Городце, почему и получила своё название – Архангельская, отметил он.

Борис Елкин рассказал, что на месте, где сейчас площадка с часами, в конце XIX века была построена гостиница Иоганна Гитца «Санкт-Петербург» с кондитерской на цокольном этаже. А на месте Университетского сквера когда-то были постройки, в которых жили ремесленники.

«Из сохранившихся зданий можно выделить дом № 8 – трёхэтажный особняк Батова: он возводился как доходный. Внутри были оборудованы шикарные квартиры, которые сдавались состоятельным псковичам», – пишет глава города.

Напротив – дом Викенгейзера (дом № 5). Изначально он был шестиэтажным. На двух верхних этажах размещались резервуары с водой для водопровода. А рядом находится дом Чернова (дом № 3), в котором в 1900 году снимал квартиру Владимир Ленин. Именно поэтому в прошлом веке улица и была названа его именем.

«Ещё один дом-красавец — Народный дом А. С. Пушкина, теперь Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина. Он был построен в 1904 году на перекрёстке Архангельской и Садовой (ныне улица Пушкина)», – поделился Борис Елкин.