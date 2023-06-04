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Спорт

В Великих Луках прошел Гран-при по боксу на кубок Yremboo Boxing

Гран-при по боксу на кубок Yremboo Boxing прошел в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России в СЗФО и помощник креативного директора Федерации бокса России Олег Лаптев.

Фото: Олега Лаптева

В соревнование участие приняли более 100 спортсменов.

Победителями Гран-при стали Андрей Петров, Шишигин Станислав, Беляков Александр, Левченко Илья и Коршаков Кирилл.

«С каждым годом становится все больше людей кто принимает участие в Гран-при кубка Yremboо. Это ещё раз доказывает, что бокс доступен абсолютно каждому. И только такие мероприятия могут популяризировать бокс  в массы!» - заключил Олег Лаптев.

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