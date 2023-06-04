О приостановке развития лёгких из-за электронных сигарет рассказали псковичам

22:15, 04 июня 2023, ПАИ

О приостановке развития лёгких у детей и подростков из-за электронных сигарет рассказали псковичам в областном комитете по здравоохранению. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

«Курение и потребление электронных сигарет особенно вредно для детского и подросткового организма. Дело в том, что у детей не до конца развиты органы и системы, а компоненты табачного дыма и аэрозолей электронных сигарет могут задержать или навсегда остановить этот рост. Например, лёгкие и базовые показатели функции внешнего дыхания продолжают формироваться до 21 года, и курение может приостановить развитие лёгких», – отметили в комитете.

В дальнейшем такие дети и подростки в большей степени подвержены развитию хронических респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, чем их некурящие сверстники.

Также в ведомстве подчеркнули, что никотин – это «первичный наркотик», так как он облегчает дальнейшее приобщение к психоактивным веществам и оказывает пагубное влияние на репродуктивную систему и мозг подростка. «Электронные сигареты и вейпы могут вызвать острую интоксикацию со смертельным исходом у юных потребителей», – говорится в сообщении.