Великолучанин победил в областной олимпиаде по шахматам среди второклассников

23:44, 04 июня 2023, ПАИ

Великолучанин победил в областной олимпиаде по шахматам среди второклассников, которая проходила в гимназии им. А. Д. Петрова в Опочке. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

«Четырнадцать сильнейших второклассников из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор, Невеля, Плюссы, Куньи, Острова, Пустошки, Пыталово и Опочки сражались в интеллектуальных баталиях», – отметили в газете и добавили, что юным шахматистам предстояло не только показать навыки игры в блиц, но и продемонстрировать теоретическую подготовку.

По итогам состязаний победу одержал второклассник из Великих Лук Владимир Семёнов. Второе и третье места заняли псковичи Александр Молчанов и Семён Коратаев соответственно.