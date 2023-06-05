Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня

07:42, 05 июня 2023, ПАИ

Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня, сообщает calend.ru. Эта дата является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 от 15 декабря 1972 года). Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году (Stockholm Conference on the Human Environment), за которой последовало создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды и побудить как можно больше людей предпринимать действия, для того чтобы не допустить, чтобы растущая нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки.