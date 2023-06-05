Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня

Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня, сообщает calend.ru. Эта дата является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Фото: ПАИ

Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 от 15 декабря 1972 года). Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году (Stockholm Conference on the Human Environment), за которой последовало создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды и побудить как можно больше людей предпринимать действия, для того чтобы не допустить, чтобы растущая нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 июня 2023

Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня
04 июня 2023

Глава Пскова рассказал об истории одной из главных улиц города
04 июня 2023

Развитием креативных индустрий в Псковской области займётся специально созданная рабочая группа
04 июня 2023

ВИДЕО «Тема недели»: отчёт Михаила Ведерникова и перспективы избирательной кампании
04 июня 2023

Спектакль «Казаки в Париже» в Зелёном театре Пскова перенесли из-за погоды
04 июня 2023

Сильный нагрев смартфона может косвенно указывать на взлом – эксперт
04 июня 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 5 июня
04 июня 2023

Почти 4 млрд рублей получила Псковская область от креативных индустрий

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...