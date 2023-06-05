В России хотят запретить создавать НКО со схожими названиями

07:53, 05 июня 2023, ПАИ

Депутаты Госдумы от «Единой России» готовят законопроект о защите фирменного наименования НКО, который, в частности, позволит ограничить деятельность мошенников, пытающихся под видом добросовестных организаций заполучить деньги от россиян. Об этом рассказали авторы законопроекта. Работу над комплексным изменением в законодательстве о некоммерческих организациях подтвердили и в Минюсте России.

«У нас уже были прецеденты, когда аферисты создавали псевдо-НКО и использовали примерно схожие названия известной благотворительной организации или фонда, которые завоевали доверие людей. Как это может выглядеть: например, существует Фонд «Круг добра», а они создают «Круг доброты». Так мошенники потенциально могут обмануть человека. При этом они также способны дискредитировать деятельность самой организации, сподвигнуть людей переводить благотворительные средства. Такие прецеденты уже были. Поэтому мы работаем над этой инициативой», — рассказала «Известиям» соавтор инициативы, депутат Ольга Занко.

По словам парламентария, сегодня право на защиту своего наименования есть только у коммерческих организаций. Кроме того, законопроект не позволит организациям дискредитировать НКО, используя их названия.

«В настоящее время Минюстом России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, представителями СПЧ, депутатами Государственной Думы и членами Общественной палаты РФ проводится работа по комплексному изменению законодательства о некоммерческих организациях, включая совершенствование норм регулирующих защиту их наименования, что позволит наиболее эффективно решить проблемные вопросы в сфере деятельности некоммерческих организаций», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Минюст совместно с ФАС по итогам анализа дел с участием НКО установили, что предметами рассмотрения таких дел, как правило, становятся споры о наименовании. Авторы рассчитывают внести документ до конца этой сессии.