Атлантические циклоны принесут насыщенный морской влагой воздух на Северо-Запад России

08:28, 05 июня 2023, ПАИ

Атлантические циклоны принесут на Северо-Запад насыщенный морской влагой воздух на этой неделе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Так что здесь время от времени дожди. А наиболее плотные облака сконцентрируются на севере региона – здесь днём не выше +8…+13 градусов, а в южных широтах туч ожидается меньше и столбики термометров сумеют дотянуться до +16…+21 градуса», - прогнозируют синоптики.

Центральная Россия окажется в стороне от траекторий облачных вихрей, поэтому дожди здесь будут носить локальный и кратковременный характер и воздух будет прогреваться лучше. В начале недели днём от +16 до +21 градуса, с последующим потеплением от +21 до +26.

В Санкт-Петербурге время от времени кратковременные дожди, днём от +16 до +19 градусов.

В Москве самая высокая вероятность локальных ливней и гроз в начале и конце рабочей недели. В первые дни столбики термометров в столице покажут от +17 до +20 градусов, затем потеплеет - от +21 до +24.