Россиянам рассказали, как выявить телефонного мошенника

08:43, 05 июня 2023, ПАИ

Некоторые меры, принятые заранее, позволят избежать обмана в случае звонка телефонного мошенника, считает руководитель проекта КиберМосква Григорий Пащенко. Он объяснил, как поступить, чтобы злоумышленник выдал себя сам.

Телефонный мошенник может представиться родственником потенциальной жертвы, рассказать, что попал в беду, и попросить денег, отметил Григорий Пащенко. Персональные данные россиян злоумышленники получают, как правило, из попавших в Сеть баз данных интернет-магазинов и курьерских служб, уверен он. На случай подобных утечек лучше не называть свое настоящее имя при оформлении покупок или услуг доставки, тогда первые же слова мошенника выдадут его, полагает эксперт.

«По статистике, чаще всего персональные данные попадают к мошенникам из-за «слива» баз данных онлайн-магазинов и служб доставки еды. Но что получится, например, если вы закажете доставку еды и назовете себя при этом Иваном Ивановичем Ивановым? Допустим, база данных в сеть утекла, там был ваш настоящий номер телефона, но вы были там зарегистрированы как Иван Иванович Иванов. Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым, и вы тут же понимаете, что это мошенник. Кроме того, можно завести вторую SIM-карту, с помощью которой вы будете совершать покупки и заказывать курьерскую доставку», – посоветовал Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.

Звонок с постороннего номера мошенник, представившийся родственником потенциальной жертвы, может объяснить тем, что его телефон сломался или разрядился, уточнил эксперт. Есть два способа раскрыть такой обман, добавил он.

«Мы вешаем трубку и вбиваем номер в поисковую систему. А дальше смотрим, какой результат по нему нам будет выдан. Также можно попросить собеседника сделать видеозвонок. И хотя человек будет говорить, что он в состоянии аффекта и не способен сделать видеозвонок, вестись на это не стоит», – порекомендовал Григорий Пащенко.

Телефон человека, от лица которого звонит мошенник, в этот момент действительно может не отвечать, так как злоумышленники принимают соответствующие меры предосторожности, сказал он.

Разоблачить мошенника можно также с помощью кодового слова, продолжил Григорий Пащенко.

«Самый простой способ – это договориться с вашими близкими о каком-нибудь кодовом слове. Это самое действенное. Например, договариваемся, что если попадаем в серьезную ситуацию, то наше кодовое слово будет такое-то. Причем выбрать надо такое слово, чтобы его легко было запомнить. Когда вы попросите назвать кодовое слово, а вам скажут, что не помнят его, вы будете знать, что так быть не может», – объяснил Григорий Пащенко.